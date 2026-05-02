5月9日「アイスクリームの日」に向け、セブン‐イレブンが新作アイスクリームを発売

「『セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク』は、抹茶の美味しさはもちろん、抹茶ラテのような優しい味わいが特徴的です。『匠茶最中』は最中とアイスクリームの間にチョコレートのコーティングがなされており、パリッとした食感を楽しめるアイスクリームですね。『ナナズグリーンティー 抹茶パフェ』はスイーツ専門店で食べるような和スイーツを手軽に手に取れる満足感のある商品」（アイスクリーム評論家・アイスマン福留氏）

セブン‐イレブンは新商品の「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」に加え、「匠茶最中」「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」の抹茶アイスクリーム3種を発表。4月末より順次発売している。赤城乳業・井村屋・森永製菓とコラボレーションし、プライベートブランド 「セブンプレミアム」の商品を含めた抹茶アイスを3種展開。『セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク』はセブン‐イレブンを代表するアイスクリームからの新しいフレーバーで、特に人気な抹茶ラテをイメージしている。『匠茶最中』は、原料にこだわった上質な抹茶アイスクリーム。最中の周りにチョコレートがコーティングされており、中には餡も入っているのでスイーツを食べているかのような味わいに。『ナナズグリーンティー 抹茶パフェ』は、ナナズグリーンティーでブレンドされている抹茶を使用した商品。餅や餡に強みを持つ井村屋が製造しており、満足感の高いアイスクリームとなっている。