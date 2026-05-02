株主優待と配当で生活する投資家の桐谷広人さんが、株好きフリーアナウンサーの損失報告に強烈な“ダメ出し”をしたことが話題になっている。桐谷さんは元プロ将棋棋士だが、2007年、57歳で引退している。ダメ出しをされたのは、元瀬戸内海放送で現在はフリーアナウンサーとして活動する佐田志歩アナで、投資家としても知られている。佐田アナは4月30日午前、Xに、NISA口座で100株買ったオリエンタルランドの株価を表示し《