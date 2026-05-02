ホンダのスポーツ軽トラ！ホンダ車の純正アクセサリー開発を行うホンダアクセスは、2017年に幕張メッセで開催された「東京オートサロン2017」に軽トラックのコンセプトカーの「T880」を発表。大きな話題を呼びました。「働くクルマはカッコいい」という開発コンセプトのもと、ホンダアクセス内の有志「N Lab（エヌラボ）」が約1年を費やして作り上げたというT880は、ホンダの軽トラック「アクティ」をベースにしつつ、全高を150m