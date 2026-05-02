ホンダのスポーツ軽トラ！

ホンダ車の純正アクセサリー開発を行うホンダアクセスは、2017年に幕張メッセで開催された「東京オートサロン2017」に軽トラックのコンセプトカーの「T880」を発表。大きな話題を呼びました。

「働くクルマはカッコいい」という開発コンセプトのもと、ホンダアクセス内の有志「N Lab（エヌラボ）」が約1年を費やして作り上げたというT880は、ホンダの軽トラック「アクティ」をベースにしつつ、全高を150mm下げた一方で全幅を130mmも拡大。ワイド＆ローのスタイルを得ています。

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丸型の灯火類や後付け感のあるオーバーフェンダー、RSワタナベの14インチバナナスポークホイールにより、どこかしらレトロな雰囲気を漂わせていますが、シンプルでモダンなキャビン、観音開き式一方開きの荷台、アナログメーターが並ぶダッシュボードも新たにデザインを起こしており、単なるカスタムカーの範疇に収まらない高い完成度を誇ります。

キャビン背面にバイクの積載時に前輪を収めるキャビン後部のくぼみが設けられているのは、２輪車も作っているホンダらしい発想と言えましょう。

エンジンはノーマル状態で最高出力64psを発生する「バモス」用の660 ccターボを用いており、インタークーラーをフロントに移動して冷却効果を高めています。トランスミッションは「ビート」用の5速マニュアルを組み合わせており、クロスレシオによる鋭い加速感が楽しめます。

T880の「走りの本気度」が伺えるポイントはまだあります。なんとキャビン内部にはロールバーが設置され、タイヤも軽トラックとは思えない195／45R14という太さです。

車名のT880は、660ccターボエンジンの最高出力を自然吸気に換算するとおおむね880ccほどの最高出力になることから命名した、といいますが、オールドファンには「T＊＊＊」という車名に心ときめいた人もいるでしょう。

というのも、1963年に登場した同社最初の軽トラックの車名が「T360」だったのです。T360は360cc４気筒DOHCエンジンを搭載。ライバルを圧倒する最高出力30psを8500rpmからマークする高性能トラックでした。

しかもT360はホンダ初の４輪車で、かつ日本初のDOHC（ただし1気筒あたり２バルブ）採用モデルだったというのは、いかにもホンダらしいエピソードです。

なおT880の発表後、2021年にホンダは軽トラック市場から撤退してしまいましたが、ホンダの軽トラックといえば、他社と違う独自設計を大きな特徴としました。

T360は高回転型エンジンで実用性がイマイチだったため、1967年には軽トラックの特性に即した２気筒OHCエンジンを載せた「TN360」にバトンタッチします。ところがさすがはホンダ、設計には一癖も二癖もあり、スバルを除く他社がラダーフレーム構造＋FRを採用する中、荷台フレームを一体化したモノコック構造・アンダーフロアへのエンジン搭載・ド・ディオン・アクスル式リアサスペンションをT360から継続して採用していました。

TN360はその後TNIII360、TN-V、TN-7へと発展したのち、1977年に後継車の初代アクティへバトンタッチ。1988年の2代目、1999年の3代目、2009年デビューの4代目まで、基本的な設計を貫徹しました。その設計は「アクティはハンドリングが良い」という定評を生みました。

それだけに、元来素性のよいアクティをベースにしたスポーツトラックであるT880の操縦性は、軽トラックとは思えないレベルに達していたそうです。

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その豊かな発想、シンプルに「カッコいい！」と思える明瞭でぶっ飛んだホンダらしいコンセプトから、今なお語り草となっているT880。

厳密には車体サイズが軽自動車規格をオーバーしており、さらにはホンダが軽商用車市場から撤退したこともあって、市販化の予定がない純粋なコンセプトカーですが、このような「楽しくて速そうな軽トラ」の出現を願ってやみません。