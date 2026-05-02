【その他の画像・動画等を元記事で観る】多次元制御機構よだかが、新曲「スターダスト・エウレカ」のMusic VideoがオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。「スターダスト・エウレカ」はTVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のオープニングテーマとして書き下ろした楽曲。「謎」をモチーフに、多次元制御機構よだか流の世界観を織り交ぜた耳に残る軽妙な歌詞と、ブラスが映えた疾走感のあるサウンドで、誰もが心