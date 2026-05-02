多次元制御機構よだか、TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』OPテーマ「スターダスト・エウレカ」Music Videoをプレミア公開！

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多次元制御機構よだかが、新曲「スターダスト・エウレカ」のMusic VideoがオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

「スターダスト・エウレカ」はTVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のオープニングテーマとして書き下ろした楽曲。「謎」をモチーフに、多次元制御機構よだか流の世界観を織り交ぜた耳に残る軽妙な歌詞と、ブラスが映えた疾走感のあるサウンドで、誰もが心躍る軽快さ溢れる１曲に仕上がった。

多次元制御機構よだかは7月1日に初のフルアルバムのリリースが決定しており、「スターダスト・エウレカ」も収録される。現在アルバムの予約を受付中。早期予約特典や法人別予約特典など詳細はレーベルサイトで確認を。

●配信情報

OPテーマ

多次元制御機構よだか デジタルシングル

「スターダスト・エウレカ」

配信中

配信リンクはこちら

https://TF.lnk.to/MCMyodaka_StardustEureka

●リリース情報

多次元制御機構よだか 1st Full Album

7月1日発売

予約はこちら

https://TF.lnk.to/MCMyodaka_1stAL

【初回生産限定盤（3CD）】

品番：TFCC-81194〜81196

価格：￥5,500（税込）

【通常盤（CD）】

品番：TFCC-81197

価格：￥3,300（税込）

早期予約特典

YDK-LOG(1) ※林によるアルバムを題材にした”クセの強い”セルフライナーノーツ

早期予約対象期間：2026年5月20日（水）23:59まで

法人別予約特典

タワーレコード（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルピック

楽天ブックス：缶バッジ

セブンネットショッピング：サコッシュ

Amazon.co.jp：メガジャケ

応援ショップ：ポストカード

※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。

※応援ショップ対象店舗は後日店名掲載いたします。

※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。

※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。

●作品情報

TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』



毎週木曜日深夜1時58分〜TBSにて放送中

毎週金曜日夜11時30分〜BS11にて放送中

毎週木曜日 深夜2時30分〜dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信ｆｆｆｆｆｆｆ

●イベント情報

DIALOGUE+ Festa!

2026年5月10日（日）Spotify O-EAST

出演：DIALOGUE＋ / 多次元制御機構よだか / パスピエ

O-Crest pre. 多次元制御機構よだか × cakebox

2026年5月18日（月）梅田Zeela

出演：多次元制御機構よだか / cakebox

そこに鳴る twoman tour「共鳴する vol.1」

2026年5月20日（水）梅田Zeela

出演：そこに鳴る / 多次元制御機構よだか

SOVA × CLUBQue presents「下北制御機構NIGHT、発進！！！」

2026年6月5日（金）下北沢CLUB QUE

出演：

[LIVE] 多次元制御機構よだか ｜throwcurve ｜少年キッズボウイ

[弾き語り] 林直大

[DJ] 林直大 ｜田淵智也 ｜鈴木浩之 ｜木暮栄一 (the band apart) ｜ ナカムラリョウ (throwcurve) ｜マスザワヒ

ロユキ ｜大仏ブラザーズ(ヨッシー／TKC)｜BtoB

[TALK] 林直大＆田淵智也

SAKAE SP-RING 2026

2026年6月6日、7日 愛知県

※出演日、時間は後日発表

TTT FRIENZY! vol.1

2026年6月12日（金）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

出演：多次元制御機構よだか / NELKE / 田淵智也と新潟(O.A.)

YATSUI FESTIVAL！2026

2026年6月21日（日）東京都

※会場、時間後日発表

JOIN ALIVE 2025

2026年7月19日（日）北海道 いわみざわ公園

※出演時間後日発表

MURO FESTIVAL 2026

2026年7月25日、26日 横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場

※出演日、時間は後日発表

©2026/てにをは/KADOKAWA/またころ製作委員会

関連リンク

多次元制御機構よだかオフィシャルサイト

https://yodaka.space/

多次元制御機構よだか | TOY’S FACTORY

https://www.toysfactory.co.jp/artist/mcm_yodaka

TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』 公式サイト

https://www.tbs.co.jp/anime/matakoro/