「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2第7話『憎悪の闇』では、あるキャラクターが衝撃展開を迎えた。しかし撮影時には、より救いのある展開が用意されていたという。キャストとショーランナーのダリオ・スカルダパンが米に語っている。 この記事には、「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2第7話『憎悪の闇』のネタバレが含まれています。 別ルートではいけなかっ