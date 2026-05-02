「ツインズ３−７ブルージェイズ」（１日、ミネソタ）ブルージェイズの岡本和真内野手が驚異の１試合３打数連発はならなかった。九回の第５打席、捉えた打球は美しい放物線を描いて左中間へ上がった。行ったかと思われたが、打球はフェンス手前で失速。ウォーニングゾーンで左翼手に捕まれた。飛距離は１１６メートル。惜しくも約１メートル、届かなかった。岡本は同点に追いつかれた直後の四回に左翼へ勝ち越し弾を放った