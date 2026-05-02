Image:yamajitsu.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 デスク上を整えたい、作業スペースを広げたいと思っても、モニターやキーボードのサイズを小さくするには限界がありますよね。それならば収納にこだわるべき！ 4月23日に発売した山崎実業（Yamazaki）の「スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー」なら、収納力に加えて見た目