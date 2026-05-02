お腹が空いた！ すぐにご飯が食べたい!!そんなとき、ちゃちゃっと作れるのでパスタは非常に便利ですね。特にペペロンチーノは簡単でサッと作れて助かるのですが、ちょっとうま味と栄養が足りないのが残念ポイント。そんな時はツナやサバを入れます。缶詰で良いのでツナやサバを入れると、グッとうま味が増し、栄養価も高くなるので、ツナやサバには頭が上がりません。ダンベ救出大作戦でタダみたいな値段で手に入れたサバを、塩サ