お腹が空いた！ すぐにご飯が食べたい!!

そんなとき、ちゃちゃっと作れるのでパスタは非常に便利ですね。

特にペペロンチーノは簡単でサッと作れて助かるのですが、ちょっとうま味と栄養が足りないのが残念ポイント。

そんな時はツナやサバを入れます。

缶詰で良いのでツナやサバを入れると、グッとうま味が増し、栄養価も高くなるので、ツナやサバには頭が上がりません。

ダンベ救出大作戦でタダみたいな値段で手に入れたサバを、塩サバ（干物）にして保存していたので、今日はこの塩サバを使ってペペロンチーノを作ります。

お安く簡単に作れるのに激ウマで、おまけにワンパンで作れて洗い物も少なく済むのでマジおススメです！

ワンパン塩サバペペロンの材料

・スパゲッティ……100〜140g（乾麺）

・プチトマト……5個ぐらい

・ニンニク……1片

・塩サバ……1枚（ツナ缶やサバ缶でもOK！）

・オリーブオイル……大さじ1

・塩……小さじ2分の1

・水……1Lぐらい

・唐辛子……お好みで1〜2本。なしでもOK。

ポイントはトマトです。なくても良いですが、入れたほうが断然美味しいです！

サバは骨からもとても良い出汁が出るので、骨がついたままで使いました。

ワンパン塩サバペペロンの作り方

フライパンにオリーブオイルとニンニク、唐辛子を入れて火をつけます。こんがりと色づき香りが出てくるまで炒めます。

ニンニクの芯は栄養価は高いのですが、焦げやすく苦みやえぐみがあるので、取るのを推奨します。

フライパンが冷たい状態で具材を入れ、それから加熱するほうが香りがよく出る気がします。

トマトって超良い出汁が出るんですよ！

続いてトマトを入れて炒めます。

実はトマトってめちゃくちゃ良い出汁が出るんですよ！

ただでさえうま味たっぷりなトマトですが、トマトのうま味成分はグルタミン酸です。

グルタミン酸はイノシン酸と合わさると、相乗効果でうま味が何倍にも膨れ上がります。

サバのうま味成分はイノシン酸なので、トマトとサバは相性が良いのです！

ちなみにチーズのうま味もイノシン酸です。だからトマトとチーズの組み合わせはあんなに美味しいのですね。納得。

トマトに火が入り、しなしなしてきたらサバを入れます。

▲本当は先に皮目を下にして焼いたほうが良いです。

途中ひっくり返してサバが両面こんがり焼けたらパスタを入れます。

▲オリーブオイルをペロッと舐めたらうっっっま！ この時点でうま味たっぷりで美味しいです。

パスタ乾麺とお水500〜700ml、塩小さじ2分の1を入れて煮ます。

パスタは茹で上がってからだと塩味が付きづらいです。なので麺に下味をつけるために塩を加えてから茹でます。

お水は、まずは麺が被るぐらいの量を入れて、足りなくなってきたら都度足します。

7割ぐらいの茹で上がりになったらサバをほぐし、身を骨から外し、全体をかき混ぜてソースを麺に絡めながら水気を飛ばします。

このままだと薄味なので、ハッキリした味が好きな人はここで塩を追加してください。

お皿に盛りつけて完成です！

シンプルなのに奥が深くて飽きのこない美味しさ!!

▲お好みでバジルやタイムなどのハーブ、コショウをふりかけてお召し上がりください。

調味料は塩だけとは思えない旨さ!! うま味たっぷり!!!!

うま味が濃くて豊かな味わいですが、自然で優しいうま味だから、たくさん食べても全く飽きません!!

炒めたトマトがとにかく美味しいの!!

トマト自体の出汁もすごいし、サバのうま味も吸ってて絶品!!!!

トマトとサバの相性が抜群なのです。これは名コンビ。

カフェで出てきそうなお洒落美味しいお味のパスタがこんなに簡単にできるので、これはリピ確定の逸品です。

お腹が空いたらぜひ作ってみてください。

※画像は全て筆者撮影

(執筆者: ゆずくん)