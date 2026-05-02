【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優の梅原裕一郎と中島ヨシキ、作曲家・桑原聖、クリエイティブディレクター・渡辺大聖によるバンドプロジェクトSir Vanityの1st EPが、7月8日にリリースされることが決定した。Sir Vanityは2019年に結成され、2020年より本格的に活動をスタート。今年3月には初の対バンを行ったほか、7月25日(土)にはファンミーティング、8月以降は全国3都市での初ツアーを予定しているなど、2026年は既に