Sir Vanity、1st EPを2026年7月8日にリリース決定！

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声優の梅原裕一郎と中島ヨシキ、作曲家・桑原聖、クリエイティブディレクター・渡辺大聖によるバンドプロジェクトSir Vanityの1st EPが、7月8日にリリースされることが決定した。

Sir Vanityは2019年に結成され、2020年より本格的に活動をスタート。今年3月には初の対バンを行ったほか、7月25日(土)にはファンミーティング、8月以降は全国3都市での初ツアーを予定しているなど、2026年は既にかつてないボリュームの予定が発表されている。

7月8日にリリースとなる1st EPは3曲は収録予定。Amazon.co.jp、タワーレコード全店、楽天ブックス、アニメイト、きゃにめでの予約が可能で、各法人ですべて使用される写真が異なるチェキ風カードが特典としてついてくる。

さらに、8月から開催されるSir Vanity Live Tour 2026のチケット優先販売申込券が封入される。ライブツアーは8月30日(日)にCLUB CITTA’、10月25日(日)になんばHatch、12月6日(日)にKT Zepp Yokohamaで開催予定。ライブツアーの詳細も近日中に発表されるとのことで、CDを予約して続報を待ちたい。

また、7月25日(土)代官山UNITで開催のFan Meeting 2026も現在チケット申し込み受付中。受付締切は5月10日(日)となるので、こちらもどうぞお忘れなく。

●リリース情報

Sir Vanity 1st EP

2026年7月8日発売

【オリジナル特典付き店舗別限定盤】

品番：BRCG.00111

価格：￥2,310（税込）

予約はこちら

https://lnk.to/BRCG-00111_2

【特典なし通常盤】

品番：BRCG.00111

価格：￥1,980（税込）

予約はこちら

https://lnk.to/BRCG-00111

＜収録曲＞

3曲予定

販売店舗：Amazon.co.jp、タワーレコード（一部店舗除く/限定盤はオンラインのみ）、楽天ブックス、全国アニメイト（通販含む）、きゃにめ

封入特典：Sir Vanity Live Tour 2026（仮）チケット優先販売申込券 ※初回生産分のみ/全形態共通

店舗別限定盤仕様：オリジナル特典『チェキ風カード』(各法人5種ランダム/全25種)

※オリジナル特典「チェキ風カード」は、CD1枚につきランダムで1枚お渡しします。なお、商品/特典は無くなり次第終了となります

※【店舗別限定盤】と【通常盤】のCD本体商品の仕様は同じものとなります。

●ライブ情報

Sir Vanity Live Tour 2026（仮）

2026年08月30日(日) CLUB CITTA’

2026年10月25日(日) なんばHatch

2026年12月06日(日） KT Zepp Yokohama

Sir Vanity Fan Meeting 2026

2026年7月25日（土）

＜昼の部＞開場14:30 / 開演15:00 ※16:30頃終演予定

＜夜の部＞開場18:00 / 開演18:30 ※20:00頃終演予定

会場：代官山UNIT

チケット価格：スタンティング 8,500円（税込）

※別途ドリンク代（600円、現金のみ）がかかります

来場者特典：ラバーバンド ※昼の部、夜の部でそれぞれ異なるカラーを予定

先行抽選販売

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/364

申込受付期間 2026/04/16(木) 20:00〜 2026/05/10(日) 23:59

抽選結果発表 2026/05/13(水) 19:00以降

支払手続期間 2026/05/13(水) 19:00 〜 2026/05/17(日)23:59

※申込方法、料金の支払方法・手数料、発券方法など詳細は受付URLよりご確認ください。パソコン・フィーチャーフォンからのお申し込みはできません。

※申込多数の場合は抽選となります。

※未就学児童入場不可

チケット販売に関するお問合せ

チケットQ&A／お問い合わせ

https://canime.jp/help/ticket/

※公演内容や当選者情報に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

イベントに関するお問い合わせ

カスタマーセンター

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営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

※お問い合わせの際は、イベント名もご記載いただけますようお願いいたします。

※イベント前日・当日のお問い合わせにはお答えはいたしかねる場合がございます。

※公演内容に関するお問い合わせは、お断りさせていただきます。

※上記お問い合わせ窓口以外、特に会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

関連リンク

Sir Vanityオフィシャルサイト

https://sir-vanity.com/