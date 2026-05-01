【ニューヨーク共同】1日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比12銭円高ドル安の1ドル＝156円46〜56銭を付けた。前日4月30日のニューヨーク市場の円相場は午後5時現在、前日比3円68銭円高ドル安の1ドル＝156円58〜68銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1727〜37ドル、183円65〜75銭。30日は片山さつき財務相が政府・日銀による円安是正に向けた為替介入を示唆したことを受け、円買いドル売りが強まった