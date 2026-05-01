アカデミー賞の授賞式後、パーティーに参加するパベル・タランキンさん＝3月、米カリフォルニア州ビバリーヒルズ（ロイター＝共同）【モスクワ共同】米メディアは4月30日、今年の米アカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞を受賞したロシア人監督パベル・タランキンさんが、米国からドイツに空路で移動する際に機内持ち込みを拒否され、オスカー像を紛失したと報じた。ロイター通信によると、その後、像は見つかった。タランキン