【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・俳優、シンガーソングライターとして多彩なフィールドで活躍する豊永利行が、昨年大好評を博した公演に続き、今年もビルボードライブへ再登場。2002年に声優デビューを果たして以降、数々の話題作に出演し、幅広い世代から支持を集めてきた。その後は音楽活動にも本格的に取り組み、自身のレーベル設立などを通じて音楽家としての表現の幅を広げている。今年4月には約2年半ぶりとなる