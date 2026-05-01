多彩なフィールドで存在感を放つ豊永利行が、昨年大好評を博したビルボードライブ公演の第二弾を開催決定！

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声優・俳優、シンガーソングライターとして多彩なフィールドで活躍する豊永利行が、昨年大好評を博した公演に続き、今年もビルボードライブへ再登場。

2002年に声優デビューを果たして以降、数々の話題作に出演し、幅広い世代から支持を集めてきた。その後は音楽活動にも本格的に取り組み、自身のレーベル設立などを通じて音楽家としての表現の幅を広げている。

今年4月には約2年半ぶりとなる新曲「I・T・E」をデジタルリリースし、さらなる進化を遂げている彼が、より一層磨きのかかったパフォーマンスを届ける贅沢なひととき。ここでしか味わえない特別なステージをお楽しみに。

●ライブ情報

豊永利行 Billboard Live -Diamond 2ct-

【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）

2026/11/14（土）

1stステージ 開場13:30 開演14:30 / 2ndステージ 開場16:30 開演17:30

【ビルボードライブ横浜】（1日2回公演）

2026/11/21（土）

1stステージ 開場13:30 開演14:30 / 2ndステージ 開場16:30 開演17:30

2026/11/22（日）

1stステージ 開場13:00 開演14:00 / 2ndステージ 開場16:00 開演17:00

チケット料金

※飲食代金別 ※全席GOODS付き（チケット型アクリルキーホルダー）

【大阪】

BOXシート \25,300-（ペア販売）

S指定席 \12,100-

R指定席 \11,000-

カジュアル \10,500-（1ドリンク付）

【横浜】

DXシートDUO \25,300-

DXシート カウンター \12,100-

S指定席 \12,100-

R指定席 \11,000-

カジュアル センターシート \11,600-

カジュアル サイドシート \10,500-

チケット発売日

2026/5/29（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）

2026/7/31（金）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）

＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。

＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。

＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、

ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。

ビルボードライブ公式サイト

https://www.billboard-live.com/

公演に関するお問い合わせ

ビルボードライブ大阪： 06-6342-7722

ビルボードライブ横浜：0570-05-6565

関連リンク

豊永利行オフィシャルサイト

https://www.toyonaga.info/