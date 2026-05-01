多彩なフィールドで存在感を放つ豊永利行が、昨年大好評を博したビルボードライブ公演の第二弾を開催決定！
声優・俳優、シンガーソングライターとして多彩なフィールドで活躍する豊永利行が、昨年大好評を博した公演に続き、今年もビルボードライブへ再登場。
2002年に声優デビューを果たして以降、数々の話題作に出演し、幅広い世代から支持を集めてきた。その後は音楽活動にも本格的に取り組み、自身のレーベル設立などを通じて音楽家としての表現の幅を広げている。
今年4月には約2年半ぶりとなる新曲「I・T・E」をデジタルリリースし、さらなる進化を遂げている彼が、より一層磨きのかかったパフォーマンスを届ける贅沢なひととき。ここでしか味わえない特別なステージをお楽しみに。
●ライブ情報
豊永利行 Billboard Live -Diamond 2ct-
【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）
2026/11/14（土）
1stステージ 開場13:30 開演14:30 / 2ndステージ 開場16:30 開演17:30
【ビルボードライブ横浜】（1日2回公演）
2026/11/21（土）
1stステージ 開場13:30 開演14:30 / 2ndステージ 開場16:30 開演17:30
2026/11/22（日）
1stステージ 開場13:00 開演14:00 / 2ndステージ 開場16:00 開演17:00
チケット料金
※飲食代金別 ※全席GOODS付き（チケット型アクリルキーホルダー）
【大阪】
BOXシート \25,300-（ペア販売）
S指定席 \12,100-
R指定席 \11,000-
カジュアル \10,500-（1ドリンク付）
【横浜】
DXシートDUO \25,300-
DXシート カウンター \12,100-
S指定席 \12,100-
R指定席 \11,000-
カジュアル センターシート \11,600-
カジュアル サイドシート \10,500-
チケット発売日
2026/5/29（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
2026/7/31（金）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）
＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。
＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。
＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、
ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。
ビルボードライブ公式サイト
https://www.billboard-live.com/
公演に関するお問い合わせ
ビルボードライブ大阪： 06-6342-7722
ビルボードライブ横浜：0570-05-6565
関連リンク
豊永利行オフィシャルサイト
https://www.toyonaga.info/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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カンバッジ,
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