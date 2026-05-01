◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（１日・神宮）ヤクルト・丸山和郁外野手がプロ野球７３人目７８度目、セ・リーグ４３度目のサイクル安打を達成した。２回、右前安打を放つと４回に右中間へ三塁打、５回に右越え２号ソロを放つと、７回に左中間へ二塁打を放ち記録を達成。二塁上で記念の花束を贈られて笑みを浮かべた。丸山は２１年のドラフト２位で明大から入団。今季はここまで１９試合に出場し打率３割８分５厘