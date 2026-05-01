7回の第4打席で西垣から死球を受けた■ソフトバンク ー 楽天（1日・みずほPayPayドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が死球を受けて途中交代した。1日に本拠地みずほPayPayドームで行われた楽天戦の7回、右膝付近に剛球が直撃。その場に倒れ込み、足を引きずりながらベンチへ下がった。代走に渡邉陸捕手が送られた。1-1の同点で迎えた7回1死二塁の好機で打席を迎えると、西垣雅矢投手が投じた初球の149キロ直球が右膝に直撃