日本が高度経済成長に沸いていた時代、現在のチッソの付属病院から水俣保健所に報告が入りました。 【写真を見る】水俣病「認定基準」めぐって続く対立公式確認から70年最高裁判決後も国の態度変わらず 「原因不明の脳症状を呈する患者が発生」 1956年5月1日。公害の原点といわれる水俣病の発生が公式に確認された日です。 チッソの工場が流したメチル水銀を含む排水が不知火海に広がり、汚染された魚介類を食べた人たちが