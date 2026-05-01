俳優の杏（40）が、東京の自宅に届いた大量の荷物を紹介。父で俳優の渡辺謙（66）からのプレゼントなどを披露し、反響を呼んでいる。【映像】杏の東京とパリの自宅（複数カット）2022年から日本とパリ、2拠点で生活している杏。自身のYouTubeチャンネルでは、東京の自宅の書斎を片付ける姿や、パリの自宅で友人とパーティーを楽しむ様子など、日常について発信してきた。2026年3月12日の更新では、パリの自宅キッチンで二郎