俳優の杏（40）が、東京の自宅に届いた大量の荷物を紹介。父で俳優の渡辺謙（66）からのプレゼントなどを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】杏の東京とパリの自宅（複数カット）

2022年から日本とパリ、2拠点で生活している杏。自身のYouTubeチャンネルでは、東京の自宅の書斎を片付ける姿や、パリの自宅で友人とパーティーを楽しむ様子など、日常について発信してきた。

2026年3月12日の更新では、パリの自宅キッチンで二郎系ラーメンを作る様子を公開。「調理器具だけで貴族の部屋なのよ」「ダイニングが明るく開放感があっておしゃれ」などと、話題になっていた。

父・渡辺謙からの誕生日プレゼントを開封

4月30日は、東京の自宅で57個の荷物を開封する様子を投稿。図鑑やパズル、子どもが鼻血を出した時に使うという便利グッズなど、次々と紹介していった。

また、渡辺から誕生日プレゼントとして貰ったというカラー表示対応の電子書籍リーダーも公開。「父から『誕生日何が欲しい？』って言われて、携帯を渡されたので『じゃあこれ！』って。こちらを今回の誕生日プレゼントとしていただきました。これ去年に出たばかりで、とっても欲しかった」と、明かしている。

この動画にファンからは、「後ろのキッチンが可愛い。杏ちゃんのお買い物は機能的なものも多くて楽しい」「謙さんからの誕プレ感動です」「照れながら父からのプレゼントって…うれしそうで、あたたかくなった」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）