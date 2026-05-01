１日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて３円５２銭円高・ドル安の１ドル＝１５６円６１〜６３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３円２５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８３円７７〜８１銭で大方の取引を終えた。