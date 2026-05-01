2026年5月1日（金）8:30発表日本東京都区部消費者物価指数2026年4月分速報 【1】結果：東京コアCPIは前年同月比1.5％上昇 コアは伸び鈍化 2026年4月の東京都区部消費者物価指数（以下、東京CPI）は、ヘッドラインの総合指数が前年同月比1.5％上昇と、前回3月の同1.4％からわずかながら伸びが加速しました。コア指標である生鮮食品を除く総合指数は、前月から伸びが減速し、同1.5％の上昇となりました。 コアコアCPIと称される