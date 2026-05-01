2026年5月1日（金）8:30発表

日本 東京都区部消費者物価指数2026年4月分速報

【1】結果：東京コアCPIは前年同月比1.5％上昇 コアは伸び鈍化

2026年4月の東京都区部消費者物価指数（以下、東京CPI）は、ヘッドラインの総合指数が前年同月比1.5％上昇と、前回3月の同1.4％からわずかながら伸びが加速しました。コア指標である生鮮食品を除く総合指数は、前月から伸びが減速し、同1.5％の上昇となりました。

コアコアCPIと称される生鮮食品・エネルギー除く総合指数は同1.9％上昇と、伸びが0.4ポイント鈍化しました（図表1・2）。

【図表1】東京CPI 2026年4月速報値結果出所：総務省、ブルームバーグよりマネックス証券作成【図表2】東京CPIの推移（前年同月比、%）出所：総務省よりマネックス証券作成

中東情勢を受け、ガソリン価格の高騰などが懸念される局面ですが、ガソリン価格は前月比7.7％低下と、落ち着きが見られました。一方で電気代や都市ガス代などが前月比で上昇しています（図表3）。

【2】内容・注目点：先行きのポイントは基調物価への波及速度

【図表3】直近におけるエネルギー構成品目のインフレ動向出所：総務省よりマネックス証券作成

4月の東京CPI速報値は、市場予想を下回る結果となりました。今回の結果はディスインフレが確認される内容であり、物価の上振れをリスク視していた日銀にとっては安心材料となるでしょう（直近の日銀の金融政策決定会合のレビュー：「【日銀金融政策決定会合】政策金利は0.75%で据え置き 物価上振れリスクを重視し、利上げ可能性は否定せず」）。

もっとも、原油価格高騰の影響が次第に波及していく可能性は高く、4月の時点では波及が限定的であったため、先行きの不透明感がリスク要因であることには変わりありません。そのため、先行きの物価動向では、コストをどの程度価格転嫁していくかが焦点となります。

2026年4月28日の金融政策決定会合後の会見にて、植田日銀総裁が述べていたように、一時的なサプライショックはルックスルー（見過ごす）することが適切ですが、重要なのは基調的な物価への波及度合いということです。

図表4は日銀が新たに公表した、基調物価を捉える物価指標です。筆者としては、ある程度底堅い賃上げ動向がアンカーとなり、「消費者物価指数除く食料・エネルギー、特殊要因（図表4黒）」が2％程度で推移することがベストシナリオと想定しています。足元の原油高を起点とした、コスト増分が同指標の前年同月比2％を超えてオーバーシュートする局面では、物価の上振れが強く意識されるでしょう。

【図表4】日銀公表 特殊要因を除いたコアインフレ指標（前年同月比、%）出所：日本銀行よりマネックス証券作成※特殊要因とは、消費税率の変更・教育無償化政策+ガソリンや電気ガス代等の負担緩和策+2021年の携帯電話通信料の引き下げ+旅行支援策の各影響

もちろん、上記の指標のみで政策判断がされるわけではなく、基調物価は、期待インフレ率や統計モデルを用いたトレンドインフレ率などの複数の指標に加え、定性的な評価を踏まえて総合的に判断されるものです。政策金利の引き上げが意識される局面ですが、基調物価の観点から拙速な判断をする必要はないと考えています。

【3】所感：企業の価格転嫁動向が重要な局面

東京CPIは全国CPIの先行指標と考えられます。そのため、来月後半に発表される全国CPIもある程度ディスインフレ基調となることが予見されます。一方で、ニュースなどでは日々値上げが取りざたされており、ビハインド・ザ・カーブ（主に金融・経済分野で中央銀行などの政策対応が景気やインフレに遅れる「後手に回る」状態）に陥るリスクを指摘する向きもあります。

筆者としても利上げは視野に入っており、早ければ次回6月会合での利上げの可能性は高いと考えます。しかし、物価動向から読み解く政策判断においては、高頻度データや企業の価格転嫁動向などが注視される局面と考えられます。

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部