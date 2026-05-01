テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）の第5話が30日、放送され、チョコバナナを向けられた原菜乃華のシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【動画】「落ちたな」チョコバナナを向けられて反応する原菜乃華原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく