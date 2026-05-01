原菜乃華“るな”、チョコバナナを向けられ… SNS「落ちたな（確信」「やめれ！」「激ヤバすぎる」『るなしい』第5話【ネタバレあり】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）の第5話が30日、放送され、チョコバナナを向けられた原菜乃華のシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【動画】「落ちたな」チョコバナナを向けられて反応する原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第5話では、悩み相談ビジネスが軌道に乗るとともに、火神の鍼灸院へ通い詰めるケンショー。そんな中、ついに文化祭当日を迎える。るなたちのビジネスバトルはケンショーが勝利した。
一方で、スバル（本島純政）が執筆し、るなのことについて書かれた小説「神の子Aの伝記」が偶然ケンショーの手に渡ってしまう。その本を読んだケンショーは復讐として、るなからビジネスバトルを持ちかけられたことを知る。
ケンショーは勝利の見返りに、るなにチョコバナナをねだってプレゼントされる。
ケンショーは、そのチョコバナナをるなに向け、「あ〜ん」と言いながら食べさせる。恋に落ちたような様子となったるなはその場で倒れ込んだ。ケンショーは「これからは、るなさんが俺の客になる」と言ってその場を後にした。
このチョコバナナを食べるシーンには「落ちたな（確信」「やめれ！」「恋愛の目になる瞬間のるなが激ヤバすぎる」などと反響が寄せられている。
【動画】「落ちたな」チョコバナナを向けられて反応する原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
第5話では、悩み相談ビジネスが軌道に乗るとともに、火神の鍼灸院へ通い詰めるケンショー。そんな中、ついに文化祭当日を迎える。るなたちのビジネスバトルはケンショーが勝利した。
一方で、スバル（本島純政）が執筆し、るなのことについて書かれた小説「神の子Aの伝記」が偶然ケンショーの手に渡ってしまう。その本を読んだケンショーは復讐として、るなからビジネスバトルを持ちかけられたことを知る。
ケンショーは勝利の見返りに、るなにチョコバナナをねだってプレゼントされる。
ケンショーは、そのチョコバナナをるなに向け、「あ〜ん」と言いながら食べさせる。恋に落ちたような様子となったるなはその場で倒れ込んだ。ケンショーは「これからは、るなさんが俺の客になる」と言ってその場を後にした。
このチョコバナナを食べるシーンには「落ちたな（確信」「やめれ！」「恋愛の目になる瞬間のるなが激ヤバすぎる」などと反響が寄せられている。