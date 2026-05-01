【モデルプレス＝2026/05/01】モデルのラブリが4月29日、自身のInstagramを更新。臨月のふっくらとしたお腹を公開した。【写真】第2子妊娠中の36歳モデル「出産まであと3日」のお腹ふっくら姿◆ラブリ、臨月のふっくらお腹で娘とイベントへラブリは「本日より開催！ikaw POP UP EVENT at ISETAN BEAUTY APOTHECARY 出産まであと3日となる臨月満月な私ですが祝日、娘と一緒に店頭に行ってきました！」予自身がプロデュースするスキ