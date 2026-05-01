秋田国家石油備蓄基地・男鹿市 （資料画像） 政府は石油の国家備蓄を５月から追加で放出します。秋田県男鹿市にある備蓄基地からも初めて緊急放出されます。 中東情勢の緊迫化によるホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けて、政府は３月２６日から石油の安定供給のために国家備蓄を放出しています。さらに５月から国内１０か所の基地から順次、追加で放出することになりました。男鹿市にある秋田国家石油備蓄基地からも放出さ