ノガノナナさんの漫画「結婚相談所のミニパフェ男」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む婚活で、ある男性と仕事終わりに会うことになりました。レストランに入り、食事をするのかと思っていたのですが、男性はメニューを開いて…という内容で、読者からは「ケチ！」「マナーを習わないの？」「こういう人は無理！」などの声が上がっています。デート中に露呈した“価値観のズレ