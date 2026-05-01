ノガノナナさんの漫画「結婚相談所のミニパフェ男」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

婚活で、ある男性と仕事終わりに会うことになりました。レストランに入り、食事をするのかと思っていたのですが、男性はメニューを開いて…という内容で、読者からは「ケチ！」「マナーを習わないの？」「こういう人は無理！」などの声が上がっています。

デート中に露呈した“価値観のズレ”

ノガノナナさんは、インスタグラムとブログ「ノガノナナの人生垣間見る？」で婚活をテーマにした漫画などを発表しています。また、Kindle無料漫画では、婚活漫画のまとめを配信中です。ノガノナナさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ノガノさん「結婚相談所での出会いの中でも、ダントツで記憶に残っている出来事だったからです。相談所経由の出会いは真面目な方が多く、漫画にできそうな体験はあまりないのですが、このときは良くも悪くもインパクトが強く…。せっかくなので、ネタとして楽しく昇華させていただきました（笑）」

Q.実際に会う前は、この男性のプロフィールからどのような印象を受けていたのでしょうか。

ノガノさん「私が入っていた相談所は事前に顔写真が見られず、プロフィールも定型的な内容だったので、ほぼノーイメージでした。『とりあえず会ってみよう』くらいの感覚でした」

Q.出会ったときの第一印象は、どんな感じでしたか。

ノガノさん「『あっ…これはちょっと違うかも…』というのが正直な第一印象です（笑）。外見というより全体の雰囲気が、自分の中の“合うライン”から少しズレていた感じでした」

Q.お店には何分くらいいたのですか。

ノガノさん「1時間から1時間半くらいだったと思います。体感では永遠のように感じましたが（笑）」

Q.相手は、ノガノさんが引いていることに気付いていましたか。

ノガノさん「会話中は気付いている様子はなかったのですが、私が早めに切り上げようとしたときには、一瞬戸惑ったような反応はありましたね…。申し訳ないと思いつつも、そこはそっと気付かないふりをして帰りました」

Q.その後、相談所を通してお断りをしたのですか。

ノガノさん「特に相談所を介さなければいけないルールではなかったので、『今日はありがとうございました〜』からのフェードアウトです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ノガノさん「『私なら気にせず、食べたいものを食べる』『相談所でマナーは教わらないの？』『ケチ！（笑）』など、ツッコミどころが多すぎるのか、さまざまコメントをいただきました。そして、『自分も似た経験がある』という共感の声も多く、想像以上にあるあるな出来事だったことに、私自身も驚いています…！」