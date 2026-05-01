シンガー・ソングライターの平井 大が、クラフトジンジャードリンクブランド「REED’S（リーズ）」のブランドアンバサダーに就任した。平井がブランドのアンバサダーを務めるのは今回が初となる。【写真】素敵な1枚！平井 大とライブメンバーの集合写真REED’Sは、日本市場における新たな体験提案プロジェクト「ひと口でビーチへ」を開始。同プロジェクトでは、「ビーチを感じる新しいリフレッシュ飲料」として、日常の中で気