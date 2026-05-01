平井 大、初のブランドアンバサダーに就任「ボクの人生観にも通ずるものがある」
シンガー・ソングライターの平井 大が、クラフトジンジャードリンクブランド「REED’S（リーズ）」のブランドアンバサダーに就任した。平井がブランドのアンバサダーを務めるのは今回が初となる。
【写真】素敵な1枚！平井 大とライブメンバーの集合写真
REED’Sは、日本市場における新たな体験提案プロジェクト「ひと口でビーチへ」を開始。同プロジェクトでは、「ビーチを感じる新しいリフレッシュ飲料」として、日常の中で気軽に“ビーチ気分”を楽しめるライフスタイルを提案する。
REED’Sは、ジャマイカ由来のジンジャービア文化を背景に、生姜のスパイス感を活かしたクラフトドリンクとして、40年の歴史があるカリフォルニア発祥のブランド。音楽を通じて“ビーチカルチャー”や“自由でリラックスした空気感”を体現する平井の世界観と高い親和性があることから、ブランドアンバサダーとして起用された。
あわせて、平井が主催するライブイベント『HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026』への出店も決定。会場内には“ビーチバー”をイメージしたブランドブース「REED’S Beach Bar」が展開され、来場者にブランドの世界観とともに商品を提供する。
きょう1日より、Xおよびインスタグラムでは「#ひと口でビーチへ」キャンペーンも開始。期間中、平井とのコラボレーショングッズが当たるキャンペーンが実施されるほか、『THE BEACH TRIP』会場では、REED’Sドリンク購入者へのコラボレーションステッカー配布や、会場で購入したREED’Sドリンクの写真をその場でSNS投稿すると2杯目が無料になる企画も各日先着100人限定で実施される。
■平井 大 コメント
ボクはオンガクをつくる上でも、日々の暮らしの中でも、正直であることを大切にしています。飾りすぎず、嘘がない。そういうものには、自然と人の心を惹きつける魅力が宿る。
REED’Sのクラフトジンジャードリンクは、ボクのオンガクの重要な要素でもあるカリフォルニアのカルチャーや、その歴史に重きを置き、そして何よりこの時代には珍しく、嘘偽りのない味がボクたちの渇いた喉を潤してくれる。それはボクの人生観にも通ずるものがあり、共感できると感じています。
オンガクもドリンクも、何気ない日常や、いつもの景色を、少しだけカラフルに豊かにしてくれるもの。海辺での乾杯やライヴ、家族や仲間とのリラックスした時間が、REED’Sのクラフトジンジャードリンクと、ボクのオンガクで、ほんの少しでも豊かなものになれば嬉しいです。
【写真】素敵な1枚！平井 大とライブメンバーの集合写真
REED’Sは、日本市場における新たな体験提案プロジェクト「ひと口でビーチへ」を開始。同プロジェクトでは、「ビーチを感じる新しいリフレッシュ飲料」として、日常の中で気軽に“ビーチ気分”を楽しめるライフスタイルを提案する。
あわせて、平井が主催するライブイベント『HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026』への出店も決定。会場内には“ビーチバー”をイメージしたブランドブース「REED’S Beach Bar」が展開され、来場者にブランドの世界観とともに商品を提供する。
きょう1日より、Xおよびインスタグラムでは「#ひと口でビーチへ」キャンペーンも開始。期間中、平井とのコラボレーショングッズが当たるキャンペーンが実施されるほか、『THE BEACH TRIP』会場では、REED’Sドリンク購入者へのコラボレーションステッカー配布や、会場で購入したREED’Sドリンクの写真をその場でSNS投稿すると2杯目が無料になる企画も各日先着100人限定で実施される。
■平井 大 コメント
ボクはオンガクをつくる上でも、日々の暮らしの中でも、正直であることを大切にしています。飾りすぎず、嘘がない。そういうものには、自然と人の心を惹きつける魅力が宿る。
REED’Sのクラフトジンジャードリンクは、ボクのオンガクの重要な要素でもあるカリフォルニアのカルチャーや、その歴史に重きを置き、そして何よりこの時代には珍しく、嘘偽りのない味がボクたちの渇いた喉を潤してくれる。それはボクの人生観にも通ずるものがあり、共感できると感じています。
オンガクもドリンクも、何気ない日常や、いつもの景色を、少しだけカラフルに豊かにしてくれるもの。海辺での乾杯やライヴ、家族や仲間とのリラックスした時間が、REED’Sのクラフトジンジャードリンクと、ボクのオンガクで、ほんの少しでも豊かなものになれば嬉しいです。