スマートフォン向け3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、『白猫』）において、TVアニメ『炎炎ノ消防隊』とのコラボイベントが4月30日より開催中だ。 【画像あり】シンラやアーサーなど、第8特殊消防隊の面々が登場！美しく描かれた『炎炎ノ消防隊』のキャラクターたち 本コラボでは、同時開催のキャラガチャにシンラ（CV：梶原岳人）、アーサー（CV：小林裕介