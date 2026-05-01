今季限りでの現役引退を表明しているドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が“引退撤回”の可能性を示唆した。4月30日（日本時間5月1日）、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」が報じた。ロハスは開幕前に今シーズンでの引退を明らかにし、「ラストシーズン」として今季に臨んでいる。ただ、「ジ・アスレチック」は「ドジャースの内野手ミゲル・ロハスが今季限りでの引退という決断を見直す可能性があるのは、た