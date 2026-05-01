アリアナ・グランデが、自身8枚目のスタジオアルバム『petal』（読み：ペタル）を7月31日にリリースする。 （関連：【画像あり】アリアナ・グランデ、自身8枚目のスタジオアルバム『petal』ジャケット写真） 同アルバムは、2024年3月にリリースし、全米／全英チャート1位を記録したアルバム『eternal sunshine』以来約2年ぶりのオリジナルアルバムとなる。 『petal』は、アリアナ・グランデとILYA（イ