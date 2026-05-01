『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月1日20時よりPrime Videoにて独占配信される。配信に先駆け、4月30日に都内でスペシャルトークイベントが開催され、スタジオMCの今田耕司、指原莉乃、山添寛が登壇。さらに、司会進行役の坂東工、4代目バチェロレッテを務める平松里菜も登場した。 （関連：【画像あり】本シリーズをもって番組卒業となる坂東工） 本作は、人気恋愛リアリティ番組『バチェラ&#