元フィギュアスケートペア日本代表でタレントの高橋成美さん（34）の仕事の合間を縫ってデートを楽しむ姿が話題となっています。【写真】「意外な交友関係」と驚く人が続出した高橋成美さんの「お相手」カフェで高橋さんとお茶を楽しむ様子を公開し、「なるみんとおデートしてきたよ」「ウィキッドを観てきたのら！！ほんとお仕事の合間をぬって遊んでくれてありがとうまた遊ぼうね〜」とデートを満喫したとインスタグラムで明か