◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日東京ドーム）日本プロボクシング史上最強対決、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）による“世紀の一戦”はあす2日、東京ドームで行われる。1日は前日計量が一般公開で行わ