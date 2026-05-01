男子テニスで、アジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が、今季限りでの引退を決めたことが分かった。きょう１日、本人が発表する。次々と歴史を塗り替えた影響の足跡をまとめた。◆１９８９年１２月２９日松江市で生まれる。体重２９３０グラム◆１９９５年５歳で、父・清志さんが買ってきた子供用のラケットでテニスを始める。サッカースクールにも