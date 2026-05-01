２０１６年リオデジャネイロ五輪３位決定戦で勝利し、銅メダルを獲得し国旗を掲げる錦織圭

写真拡大

　男子テニスで、アジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が、今季限りでの引退を決めた。１日、自身のＳＮＳで明らかにした。次々と歴史を塗り替えた栄光の足跡をまとめた。

　

◆１９８９年１２月２９日　松江市で生まれる。体重２９３０グラム

◆１９９５年　５歳で、父・清志さんが買ってきた子供用のラケットでテニスを始める。サッカースクールにも入会

　◆１９９８年　市立乃木小２年の文集に、「テニスでオリンピックにでて金メダルをとるゆめ」と書く

　◆２００１年　第１９回全国小学生選手権に優勝。日本一強い小学生になる

　◆２００２年　松岡修造が主催する修造チャレンジで欧州に初の海外遠征

　◆２００３年８月　１４歳以下国別対抗戦世界ジュニア決勝大会で日本を準優勝に導く。錦織個人は５戦全勝

　◆２００３年９月１１日　盛田正明テニス・ファンドの支援で、同基金４期生として、喜多文明、富田玄輝とともに米ＩＭＧアカデミー留学に旅立つ

　◆２００６年１月　全豪のジュニア部門で、日本男子初の８強入り

　◆２００６年６月　全仏ジュニアのダブルスで優勝。日本男子史上初の４大大会ジュニア優勝

　◆２００７年１０月　ジャパンオープンでプロ転向表明

　◆２００８年２月　デルレイビーチ国際で自身ツアー初優勝。日本男子史上２人目の快挙。跳びはねてフォアを打つショットに「エアケイ」と命名

　◆２００８年４月　国別対抗戦デビス杯対インドで代表デビュー。１８歳３か月は日本男子最年少出場

　◆２００８年４月　バミューダのツアー下部大会で優勝し、世界ランクが初のトップ１００入り

　◆２００８年８月　北京大会で五輪に初出場

　◆２００８年８月　全米で４回戦に進出。日本男子７１年ぶりの１６強入り

　◆２００９年　右ひじの軟骨損傷と滑膜の炎症で８月に手術。３月から約１年、戦線離脱

　◆２０１０年３月　世界ランキング消滅。４月のツアー下部大会で本格的に実戦復帰

　◆２０１１年１０月　世界ランキングが４７位から３０位となり、松岡修造が持っていた４６位の日本男子最高位を更新

　◆２０１２年１月　全豪で８強。４大大会日本男子８０年ぶり

　◆２０１２年８月　ロンドン五輪出場

　◆２０１２年１０月　ジャパンオープンで日本男子初の優勝。自身ツアー通算２勝目

　◆２０１３年１２月　８９年全仏優勝のマイケル・チャン氏がコーチ就任

　◆２０１４年５月１２日　前週のマドリードオープン準優勝で、世界ランキングが９位となり日本男子史上初のトップ１０入り

　◆２０１４年９月　全米で準優勝。アジア男子初の４大大会決勝進出の快挙

　◆２０１４年１０月　ジャパンオープン２度目の優勝

　◆２０１４年１１月　年末上位８人だけが出場できる最終戦ＡＴＰファイナルに初出場で４強入り

　◆２０１５年３月２日　自己最高の世界ランキング４位に到達

　◆２０１６年８月　リオデジャネイロ五輪で銅メダルを獲得。日本テニス界にとって１９２０年アントワープ五輪以来９６年ぶりのメダルの快挙

　◆２０１７年８月　右手首の尺側手根伸筋腱脱臼で２０１８年１月まで実戦を離脱

　◆２０１８年１月　米国のツアー下部大会で復帰

　◆２０１９年１月　ブリスベン国際で約３年ぶりのツアー優勝。ツアー通算１２勝目

　◆２０１９年１０月　右ひじ手術で同年残りを全休。９年間指導を受けたダンテ・ボティーニ氏とのコーチ関係終了を発表

　◆２０２０年８月　新型コロナウイルス感染

　◆２０２０年１２月　モデルの山内舞さんと結婚

　◆２０２１年１月　全豪オープン出場のためメルボルン入り。しかし、チャーター機の同乗者に新型コロナ陽性者がおり、ホテルで２週間の完全隔離

　◆２０２１年８月　東京五輪に単複で出場。シングルス５位入賞

　◆２０２２年１月　左股関節の内視鏡手術。右足首のけがもあり、２０２２年は全休

　◆２０２３年６月　約１年８か月ぶりにプエルトリコのツアー下部大会で実戦復帰。いきなり優勝

　◆２０２３年７月　左ひざを痛め、２０２３年は残りを休養することに

　◆２０２４年３月　マイアミオープンで約８か月ぶりに実戦復帰

　◆２０２４年９月　ジャパンオープンで８強入りし、復活をアピール

　◆２０２５年１月　香港オープンで２０１９年ブリスベン国際以来の決勝進出でツアー準優勝

　◆２０２５年５月　腰を痛め全仏、ウィンブルドン欠場。８月に復帰したが１大会で再発

　◆２０２５年１１月　横浜慶応チャレンジャーで復帰。国内でのツアー下部大会出場は２００６年の全日本室内以来

　◆２０２６年１月　同年初戦のツアー下部大会キャンベラ国際１回戦で右肩の痛みが再発し途中棄権。全豪欠場

　◆２０２６年４月　米サラソタのツアー下部大会前に引退報道。本人はＳＮＳで否定

　◆同年５月１日　今季限りでの現役引退を発表　