男子テニスで、アジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が、今季限りでの引退を決めた。１日、自身のＳＮＳで明らかにした。次々と歴史を塗り替えた栄光の足跡をまとめた。

◆１９８９年１２月２９日 松江市で生まれる。体重２９３０グラム

◆１９９５年 ５歳で、父・清志さんが買ってきた子供用のラケットでテニスを始める。サッカースクールにも入会

◆１９９８年 市立乃木小２年の文集に、「テニスでオリンピックにでて金メダルをとるゆめ」と書く

◆２００１年 第１９回全国小学生選手権に優勝。日本一強い小学生になる

◆２００２年 松岡修造が主催する修造チャレンジで欧州に初の海外遠征

◆２００３年８月 １４歳以下国別対抗戦世界ジュニア決勝大会で日本を準優勝に導く。錦織個人は５戦全勝

◆２００３年９月１１日 盛田正明テニス・ファンドの支援で、同基金４期生として、喜多文明、富田玄輝とともに米ＩＭＧアカデミー留学に旅立つ

◆２００６年１月 全豪のジュニア部門で、日本男子初の８強入り

◆２００６年６月 全仏ジュニアのダブルスで優勝。日本男子史上初の４大大会ジュニア優勝

◆２００７年１０月 ジャパンオープンでプロ転向表明

◆２００８年２月 デルレイビーチ国際で自身ツアー初優勝。日本男子史上２人目の快挙。跳びはねてフォアを打つショットに「エアケイ」と命名

◆２００８年４月 国別対抗戦デビス杯対インドで代表デビュー。１８歳３か月は日本男子最年少出場

◆２００８年４月 バミューダのツアー下部大会で優勝し、世界ランクが初のトップ１００入り

◆２００８年８月 北京大会で五輪に初出場

◆２００８年８月 全米で４回戦に進出。日本男子７１年ぶりの１６強入り

◆２００９年 右ひじの軟骨損傷と滑膜の炎症で８月に手術。３月から約１年、戦線離脱

◆２０１０年３月 世界ランキング消滅。４月のツアー下部大会で本格的に実戦復帰

◆２０１１年１０月 世界ランキングが４７位から３０位となり、松岡修造が持っていた４６位の日本男子最高位を更新

◆２０１２年１月 全豪で８強。４大大会日本男子８０年ぶり

◆２０１２年８月 ロンドン五輪出場

◆２０１２年１０月 ジャパンオープンで日本男子初の優勝。自身ツアー通算２勝目

◆２０１３年１２月 ８９年全仏優勝のマイケル・チャン氏がコーチ就任

◆２０１４年５月１２日 前週のマドリードオープン準優勝で、世界ランキングが９位となり日本男子史上初のトップ１０入り

◆２０１４年９月 全米で準優勝。アジア男子初の４大大会決勝進出の快挙

◆２０１４年１０月 ジャパンオープン２度目の優勝

◆２０１４年１１月 年末上位８人だけが出場できる最終戦ＡＴＰファイナルに初出場で４強入り

◆２０１５年３月２日 自己最高の世界ランキング４位に到達

◆２０１６年８月 リオデジャネイロ五輪で銅メダルを獲得。日本テニス界にとって１９２０年アントワープ五輪以来９６年ぶりのメダルの快挙

◆２０１７年８月 右手首の尺側手根伸筋腱脱臼で２０１８年１月まで実戦を離脱

◆２０１８年１月 米国のツアー下部大会で復帰

◆２０１９年１月 ブリスベン国際で約３年ぶりのツアー優勝。ツアー通算１２勝目

◆２０１９年１０月 右ひじ手術で同年残りを全休。９年間指導を受けたダンテ・ボティーニ氏とのコーチ関係終了を発表

◆２０２０年８月 新型コロナウイルス感染

◆２０２０年１２月 モデルの山内舞さんと結婚

◆２０２１年１月 全豪オープン出場のためメルボルン入り。しかし、チャーター機の同乗者に新型コロナ陽性者がおり、ホテルで２週間の完全隔離

◆２０２１年８月 東京五輪に単複で出場。シングルス５位入賞

◆２０２２年１月 左股関節の内視鏡手術。右足首のけがもあり、２０２２年は全休

◆２０２３年６月 約１年８か月ぶりにプエルトリコのツアー下部大会で実戦復帰。いきなり優勝

◆２０２３年７月 左ひざを痛め、２０２３年は残りを休養することに

◆２０２４年３月 マイアミオープンで約８か月ぶりに実戦復帰

◆２０２４年９月 ジャパンオープンで８強入りし、復活をアピール

◆２０２５年１月 香港オープンで２０１９年ブリスベン国際以来の決勝進出でツアー準優勝

◆２０２５年５月 腰を痛め全仏、ウィンブルドン欠場。８月に復帰したが１大会で再発

◆２０２５年１１月 横浜慶応チャレンジャーで復帰。国内でのツアー下部大会出場は２００６年の全日本室内以来

◆２０２６年１月 同年初戦のツアー下部大会キャンベラ国際１回戦で右肩の痛みが再発し途中棄権。全豪欠場

◆２０２６年４月 米サラソタのツアー下部大会前に引退報道。本人はＳＮＳで否定

◆同年５月１日 今季限りでの現役引退を発表