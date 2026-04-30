THE RAMPAGEの新曲「MAJI-YABAI」が、デジタルシングルとして5月6日(水)にリリースされることが発表された。「MAJI-YABAI」は現在開催中の全国11都市23公演を巡る全国ツアー＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”＞に向けてパフォーマーのRYUが制作したダンストラック。実験的かつパワフルなトラックに、国内外を駆け巡り圧倒的なパフォーマンスを見せつけ、オーディエンスから“YABAI”を引き出す13人のパフォーマーの姿勢や心