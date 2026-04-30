THE RAMPAGEの新曲「MAJI-YABAI」が、デジタルシングルとして5月6日(水)にリリースされることが発表された。

「MAJI-YABAI」は現在開催中の全国11都市23公演を巡る全国ツアー＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”＞に向けてパフォーマーのRYUが制作したダンストラック。

実験的かつパワフルなトラックに、国内外を駆け巡り圧倒的なパフォーマンスを見せつけ、オーディエンスから“YABAI”を引き出す13人のパフォーマーの姿勢や心意気を描いたリリックを、グループのラップチームでもあるMA55IVE THE RAMPAGEが多彩に表現した楽曲に仕上がっている。

ツアー初日からパフォーマンスされており、楽曲やダンスパフォーマンスがまさに「マジヤバい」と話題になっており待望のリリースとなる。今作のジャケット写真もRYUがプロデュースしている。

なお、MA55IVE THE RAMPAGEは、6月10日(水)に初の日本武道館公演＜MA55IVE UNION at 日本武道館＞の開催を控え、昨年9月に発売したアルバム『EMPIRE CODE』で一緒に楽曲を制作したAK-69、DOBERMAN INFINITY、DOBERMAN INFINITYからP-CHOとSWAY、Crystal Kay、May J. 、JAY’ED、WISEらが第1弾ゲストとして解禁されている。

Digital Single「MAJI-YABAI」

2026/5/6 Release

＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”＞

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/37791/

＜MA55IVE UNINON at 日本武道館＞

詳細：https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=54022&group_id=43