2026年5月のおうし座（牡牛座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おうし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）マイペース＆マイワールドあなたらしく生きる！・全体運運気に落ち着きが戻って、腰を据えて物事に取り組めるようになるでしょう。ずっとやりたかったことに時間が取れるようになったり、迷いが消えて焦らずに済むようになったり、よい変化が起こるはず。