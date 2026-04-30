【2026年5月の運勢】おうし座（牡牛座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年5月のおうし座（牡牛座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おうし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
あなたらしく生きる！
・全体運
運気に落ち着きが戻って、腰を据えて物事に取り組めるようになるでしょう。ずっとやりたかったことに時間が取れるようになったり、迷いが消えて焦らずに済むようになったり、よい変化が起こるはず。自分がどう生きたいのか、本当は何をしたいのか、よく考えて、人生の立て直しをかけていくとよさそう。
推し変をしたり、推し活そのものを疑問視したり、少し前のあなたでは考えられないような心境の変化が起こるかも？ 醒めた自分を受け入れられない、許せない気持ちになりそうですが、ずっと同じではいられないもの。“これまで通り”を辞める勇気も持ちましょう。ゴールデンウイークは、やったことがないことに挑戦を。朝型ライフへの切り替えもスムーズです。
・社交運
存在感が高まって、尊重されるようになるでしょう。あなたの意見や希望を通してもらえたり、重要なポジションに推されたりしそう。周囲の期待に応えて、よい関係を築いていきましょう。金運は波乱含み。見込みがなさそうなビジネスがバズったり、高値更新の株が急落したり、びっくりするようなことが起こりそう。手堅く、生活費を確保していきましょう。開運のカギは、運動です。体幹を鍛える、筋肉をつけることで、運気もアップ！
・恋愛運
恋は、もう一押しが大事。互いに好意は持ち合っていますが、「今じゃなくてもいい」的な先送りをしやすいみたい。あなたから「付き合おう」「結婚しよう」と水を向けると、一気に動きます。カップルは、即レスで。
ラッキーポイント……ローズレッド、ボタニカルプリント、紅茶、洋館
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）マイペース＆マイワールド
あなたらしく生きる！
・全体運
運気に落ち着きが戻って、腰を据えて物事に取り組めるようになるでしょう。ずっとやりたかったことに時間が取れるようになったり、迷いが消えて焦らずに済むようになったり、よい変化が起こるはず。自分がどう生きたいのか、本当は何をしたいのか、よく考えて、人生の立て直しをかけていくとよさそう。
・社交運
存在感が高まって、尊重されるようになるでしょう。あなたの意見や希望を通してもらえたり、重要なポジションに推されたりしそう。周囲の期待に応えて、よい関係を築いていきましょう。金運は波乱含み。見込みがなさそうなビジネスがバズったり、高値更新の株が急落したり、びっくりするようなことが起こりそう。手堅く、生活費を確保していきましょう。開運のカギは、運動です。体幹を鍛える、筋肉をつけることで、運気もアップ！
・恋愛運
恋は、もう一押しが大事。互いに好意は持ち合っていますが、「今じゃなくてもいい」的な先送りをしやすいみたい。あなたから「付き合おう」「結婚しよう」と水を向けると、一気に動きます。カップルは、即レスで。
ラッキーポイント……ローズレッド、ボタニカルプリント、紅茶、洋館
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)