具材変更後の「横濱チャーハン」（崎陽軒提供）崎陽軒（横浜市西区）は中東危機に伴うナフサ（粗製ガソリン）不足や輸入鶏肉の高騰に伴い、弁当「横濱チャーハン」の具材の一部を入れ替える。チリソース煮の鶏を小エビに変更し、チャーハンのエビを外す。６月１日から。価格は８９０円で据え置く。