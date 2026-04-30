タレントの滝沢カレン（33）が30日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）で、チートデーに食べる大好物を明かした。「私はとにかくピザが大好きなんです」と明かし、「できるだけチーズが多過ぎて生地が少ないピザが大好き。（生地は）カリカリじゃない薄さ、モチモチだけど薄い、あれがもう大好きで！」と力説。「何枚でも、飲み物のようなものが大好き」と独特の表現でピザ