【モデルプレス＝2026/04/30】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代BLドラマを対象とし「出会い名シーン」をテーマに読者アンケートを実施。本記事では「BLドラマ出会い名シーン」トップ10を発表する。【写真】BLドラマ“出会い名シーン”TOP5一覧◆「BL出会い名シーン」トップ101位：「美しい彼」（1話／MBS）クラス替え初日、遅れて教室に入ってきた清居（八木勇征）に平良（萩原利久）