ロッテの廣池康志郎が5月1日の西武戦に先発する。廣池は球団を通じて「コンディションはいい状態です。今チームが連勝出来てるので、僕も先発として試合を作ってチームに良い流れを持って来れるように自分の攻めのピッチングをしていけたらと思います」とコメント。廣池はここまで4試合・18回を投げ、0勝0敗、防御率2.00。4月12日の前回対戦では、7回1安打無失点に抑えている。