新日本プロレスは３０日、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩ（１０万３４歳）がシリーズ残り試合を全戦欠場することを発表した。ＤＯＵＫＩは２９日の佐賀大会でタイガーマスクとの「ランバージャックデスマッチ」を制しＶ４に成功した。直後のリング上で「俺はジュニア最強を示した。そんな俺が、なぜ今さら最強を決めるリーグ戦に出ないといけない？」としてジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」（